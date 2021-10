La Normandie est l'une des régions où l'on jardine le moins selon une étude

"On voit très clairement que les régions du sud de la France - qui ont la chance de profiter plus longtemps des beaux jours - vont être les plus gros acheteurs d'outils et de mobilier de jardin", expliquent Christian Raisson et Philippe de Chanville, cofondateurs de ManoMano.fr.

Bon derniers, la Bretagne, la région Centre-Val de Loire et la Normandie qui ont, chacun, les plus bas taux d'achats (5%).

D'après l'étude, en un an, les ventes ont augmenté de 118%, alors qu'elles avaient déjà enregistré une hausse de 180% en 2014.

Méthodologie : ManoMano a analysé les données de plus de 400.000 comptes clients entre juin 2014 et mars 2016 sur plus de 600.000 références de produits et articles liés au jardin.