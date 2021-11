Jean-Michel Larqué et Thierry Roland se retrouveront dès cet été

C Foot, la future chaîne de la TNT payante, aura la primeur des retrouvailles du célèbre duo de commentateurs de football formé par Jean-Michel Larqué et Thierry Roland. Ils étaient attendus sur M6 mais c'est sur une chaine plus confidentielle qu'ils feront d'abord leur retour à deux. La chaine C Foot entièrement dédiée au ballon rond permettra aux deux experts d'apporter leurs commentaires sur d'anciens matches devenus historiques dans le cadre du magazine Version originale. Néanmoins, M6 permettra aux deux commentateurs de commenter ensemble le 6 septembre prochain la rencontre Roumanie-France.

L'ancien détective de Cold Case Danny Pino et Kelli Giddish de la série Chase ont été choisis pour devenir les nouveaux inspecteurs principaux de New York unité spéciale. Information de la chaîne NBC via un communiqué. Ce tandem remplacera celui tenu par Christopher Meloni et Mariska Hargitay depuis 1999.

Jeudi dernier, le CSA avait constaté un manquement à l'obligation d'honnêteté de l'information de la Une. Ce jeudi, le conseil supérieur de l'audiovisuel auditionnera Catherine Nayl, la patronne de l'info de TF1. Les faits : TF1 a diffusé dans son JT de 13h la semaine dernière un faux témoignage lors d'un reportage consacré au contrat de responsabilité parentale. Jean-Pierre Pernaut avait présenté en direct "ses excuses" après la diffusion de ce faux témoignage mais TF1 doit encore s'expliquer.

La sélection télé du jour, c'est la diffusion ce soir du premier épisode de la 3eme saison de la série Flashpoint sur Canal +. Diffusion inédite ce soir de 2 épisode dès 20h50.