Philippe Chiappe termine vainqueur des 24 Heures Motonautiques de Rouen

Cette 53e édition des 24H Motonautiques de Rouen avait pourtant mal commencé : le vent et les remous de la Seine créaient des conditions difficiles pour l'ensemble des pilotes causant près d'un tiers d'abandons sur les 32 bateaux présents. Ajouté à cela, l'équipage de Philippe Chiappe composé de Nelson et Peter Morin ainsi que de Rodolphe Avenel accuse un sérieux retard dès les premières heures de la course, le catamaran ayant connu un problème mécanique. Retard que le Normand parviendra toutefois à rattraper dans la nuit jusqu'à atteindre, ce dimanche en fin de matinée, pas moins de 35 tours d'avance sur son poursuivant.

Plateau international

Valérie Fourneyron, députée de Seine-Maritime et ancienne ministre des Sports, s'est félicitée de voir participer cette année autant d'équipes étrangères. "Merci de nous avoir quand même laissé gagner !", a-t-elle ironisé. Parmi ces équipes concurrentes figure notamment l'équipe Abu Dhabi, dont c'était la première participation, et qui remporte la victoire dans la catégorie S2 malgré deux soucis mécaniques, l'un samedi et l'autre dans la dernière demie-heure de course.