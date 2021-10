Paris (AFP). Ligue 1: écoeuré par Saint-Etienne et Ruffier, Toulouse va avoir des regrets

Depuis son arrivée à Toulouse, l'entraîneur Pascal Dupraz a réussi quelques miracles, dont celui de relancer une équipe moribonde mais, à Geoffroy-Guichard, il a trouvé encore plus fort que lui: le gardien des Verts, Stéphane Ruffier, qui a livré une prestation de très haut niveau pour priver les Toulousains d'un succès crucial dans la lutte au maintien.

Ruffier a écœuré les Toulousains dès le début du match: en stoppant un pénalty tiré par Wissam Ben Yedder (4e) et en réalisant des parades de grande classe face à Martin Braithwaite (1e, 3e), Ben Yedder (6e), Diop (24e) ou Somalia (26e). En tous, sept arrêts lors de la seule première période.

Ce festival dans les cages prive les Toulousains d'une victoire qui aurait été précieuse. Ils comptent désormais trois points de retard sur le premier non-relégable, le Gazélec Ajaccio, un écart qui leur évite d'être mathématiquement relégués dès ce week-end mais qui compromet leurs chances de survie dans l'élite, à deux journées de la fin du championnat.

Les Stéphanois, qui avaient vu plus tôt leur concurrent direct dans la course européenne, Nice, se faire battre à Nantes (1-0) sur un but d'Adrien Thomasson (68e), ont livré une bien triste prestation, sanctionnée par les sifflets de leur public à la pause.

Mais même l'exclusion de leur capitaine Loïc Perrin (76e) ne les a pas empêchés d'enchaîner un 6e match sans défaite, une série solide qui leur permet de grimper d'un rang, en 4e position, avec provisoirement un petit point de retard sur le rival lyonnais, qui reçoit le Gazélec Ajaccio plus tard samedi (21h00), et sur Monaco, qui accueille Guingamp à 19h00.