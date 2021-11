Des OVNIS à Londres !

La vidéo "UFO Mothership & Fleet Over London UK 24th June 2011 (credit alymc01) [HD]" avait été vue 710.431 fois à 9h30 GMT le 28 juin, après avoir été mise en ligne le 26 juin. C'est la deuxième vidéo la plus vue de la journée sur YouTube.



Des images très bougées montrent des gens dans la rue en train de filmer le ciel à l'aide de leurs mobiles, puis la caméra se lève et suit trois petits disques lumineux passant d'un nuage à l'autre. Les objets disparaissent et reviennent plusieurs fois avant qu'une ellipse également brillante ne surgisse, flotte un instant et file dans un nuage.



La vidéo a été mise en ligne le 24 juin par l'utilisateur alymc01 qui, bien qu'il soit membre du site depuis 2007 n'en a aucune autre sur sa chaîne YouTube. La vidéo devenue virale est une republication de celle-ci par l'utilisateur EllasVirgo.



Quelques organes de presse grand public se sont intéressés à la vidéo, ainsi que nombre de blogs d'ufologie. Aucune agence de publicité n'a revendiqué l'opération mais plusieurs séquences similaires ont fait leur apparition sur YouTube ces derniers jours, dont "UFOs Over London Friday 2011 - UFO fleet over Tower Bridge London 6/24/2011" et "UFO June 2011", ce qui pourrait trahir une campagne marketing.