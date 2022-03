Caen. Il frappait sa conjointe enceinte à coups de poing dans le ventre

Elle vient de quitter le domicile conjugal. Elle raconte que depuis deux ans, son enfant et elles subissent des violences régulières et ceci pour les raisons les plus futiles : quelque chose de mal rangé, un repas qui ne lui convient pas, le ménage pas suffisamment bien fait à son goût. Il jette alors des objets à la tête de la jeune femme, lui assène des coups de pied et de poing. Il lui arrive de s'en prendre aussi à l'enfant. Elle ajoute que durant sa grossesse il la frappait dans le ventre. « J'ai essayé de me défendre mais il est beaucoup plus fort que moi. »

L'individu, âgé de 24 ans, a été jugé en son absence pour violence conjugale devant le Tribunal de grande instance de Caen le mercredi 27 avril. Il a déjà été condamné pour vol. Il écope de six mois de prison avec sursis, de deux ans de mise à l'épreuve, d'injonction de travail et de soins pour addiction aux jeux.