Beaux-Arts : Deux réverbères en fonte de 1874 restaurés à Rouen

Construite à la fin du XIXe siècle par l'architecte Pierre-Édouard de Perthes associé au sculpteur Alexandre Falguière, la fontaine est depuis toujours implantée place Sainte-Marie, à Rouen. À l'origine quatre réverbères spécialement dessinées aux armes de la Ville et surmontés d'un globe de verre étaient intégrés à l'édifice. Deux d'entre eux, en partie détruits, ont été évacués, et les deux autres conservés au Musée Le Secq des Tournelles. Fin 2012, ce dernier adopte le projet de les restaurer à l'identique. Un peu plus de trois ans plus tard, l'opération est enfin rendue possible grâce aux financements obtenus de la Fondation du Patrimoine (4 000 €) et le soutien de l'Association des amis des musées de Rouen (16 300 €).

Actuellement rénovés dans le Jardin des sculptures du Musée des Beaux-arts de Rouen, ils resteront exposés jusqu'à la fin du Festival Normandie Impressionniste avant de rejoindre le Musée Le Secq de Tournelles.

Pratique : Plus d'informations sur http://musees-rouen-normandie.fr/