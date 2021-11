Du Rugby en jeu vidéo à retrouver très bientôt!

Animer, manette en main, les Bleus qui défendront les couleurs de la France en Nouvelle Zélande cet automne : voilà le fantasme que HB Studios permettra de réaliser dès le 26 août. L'éditeur annonce ce vendredi 24 juin avoir conclu un partenariat exclusif avec la Fédération Française de Rugby (FFR) pour son jeu Rugby World Cup 2011., le développeur peut à loisir modéliser avec la plus grande fidélité non seulement le maillot frappé du coq que porteront les joueurs, mais aussi les traits et caractéristiques physiques de chacun d'entre eux.



Pour célébrer son vingtième anniversaire, le développeur Bungie offre des casques nimbés d'une flamme bleue aux joueurs de Halo: Reach, et promet des nouvelles du projet ultrasecret Bungie: Aerospace. Le casque bleu en question était jusqu'à présent réservé aux exployés de Bungie et aux utilisateurs de l'appli mobile du studio. Pour l'obtenir, il suffit désormais de s'inscrire sur Bungie.net.



A l'occasion de la sortie du cinquième et ultime épisode du jeu vidéo tiré des films Retour vers le futur, l'éditeur américain Telltale Games offre aux utilisateurs de PC et Mac le premier volet de la saga vidéoludique. L'occasion de découvrir les aventures inédites et pixélisées de Marty McFly et d'Emmet Brown, alias Doc.Disponible en téléchargement payant depuis décembre dernier, ce premier volet baptisé It's About Time se déroule six mois après les évènements du troisième chapitre sorti au cinéma en 1990. Afin de porter secours à Doc, coincé dans le passé, Marty McFly doit voyager à nouveau dans le temps à bord de la DeLorean. Le jeune héros remonte en 1931 afin de demander de l'aide à l'inventeur de la machine à remonter dans le temps, Emmet Brow, alias Doc. Cet épisode est également disponible gratuitement en ligne pour les possesseurs de la tablette iPad sur iTunes.