Mondeville. Il se chausse dans un magasin et sort sans payer

Il porte aux pieds des chaussures neuves d'une valeur de 119,99€, ayant abandonné sa vieille paire dans une cabine d'essayage du magasin. L'individu comparaissait pour vol le mercredi 27 avril devant le Tribunal de grande instance de Caen et a été jugé détenu, pour violence en récidive. En effet, cet homme de 26 ans cumule les délits depuis le tribunal pour enfants : vols aggravés, violence avec arme, conduite sous stupéfiants. « Je n'avais pas d'autre solution, mes chaussures étaient délabrées. Avec ma compagne et nos trois enfants, nous sommes cinq à vivre avec moins de 1000 euros par mois. » Il ajoute que c'est la drogue qui l'a « plongé dans le gouffre » mais qu'il se soigne en incarcération. « J'entends bien ces arguments, souligne le procureur, c'est un vol de nécessité mais le prix et la qualité ne sont pas des moindres ! »

L'avocat du prévenu plaide la tentation et requiert une peine de travaux d’intérêt général, argumentant les conditions de vie inhumaines et dégradantes de la maison d’arrêt de Caen, surpeuplée. Il écope de deux mois de prison avec sursis et de 105 heures de travaux d’intérêt général à exécuter dans les 18 mois.