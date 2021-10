Le Malherbe Normandy Kop fête ses 20 ans à Caen

L'attaquant caennais Ronny Rodelin vient d'ouvrir le score, sur la pelouse de Guingamp, dimanche 24 avril. L'ivresse généré par l'instant de grâce le pousse à se lancer dans une course démonstrative en guise de célébration. Direction les 300 membres du Malherbe Normandy Kop, coincés dans un bout du stade du Roudourou, dont Arnaud Carme, fidèle parmi les fidèles, qu'il enlace dans ses bras. Illustration parfaite qu'à Malherbe, le MNK fait partie des meubles, mais aussi de l'équipe.

Deuxième famille

"Mais attention, nous restons indépendants, prévient Christophe Vaucelle, le président du seul groupe de supporters des Bleu et Rouge. A la création de l'association il y a 20 ans, des représentants du club faisaient partie du bureau, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui." D'ailleurs, le kop caennais ne se gêne aucunement pour donner son point de vue sur les choix opérés par les dirigeants. En début de saison par exemple, ils avaient fustigé l'arrivée d'un maillot bleu uni, remplaçant les historiques bandes bleues et rouges. Le Malherbe Normandy Kop ne reçoit d'ailleurs aucune subvention. "Au delà de toutes ces questions politiques, nous sommes une grande famille", estime Albert Chatouf qui a rejoint le groupe en 2007, lui qui est venu pour la première fois au stade Michel d'Ornano, à la faveur d'une place offerte. "Je n'aimais pas particulièrement le foot, mais j'ai tout de suite adoré l'ambiance du kop et je me suis vite fait des potes".

A échanger avec les plus férus, les anecdotes ne manquent pas. "En 2010, avec ma famille, on était en galère pour déménager. J'ai alors passé un coup de fil aux gars du groupe et une demi-heure plus tard, 30 copains débarquaient à la maison pour filer un coup de main", s'émeut encore Arnaud Carme.

Arnaud Carme du MNK96 Impossible de lire le son.

Pourtant, la mayonnaise n'a pas pris facilement à la création du kop en 1996, malgré une montée en Ligue 1. Dans l'ancienne enceinte caennaise à Venoix, trois groupes animaient essentiellement les tribunes : les Gunners, la Brigade Vikings et les Hund Boys, avec des tendances politiques affichées pour ces deux derniers.

A l'arrivée au stade Michel d'Ornano en 1993, le rapprochement était loin d'être évident en tribunes, jusqu'à ce que le président de l'époque, Serge Viard, ne fonde les bases d'un "grand kop à Caen". "L'équipe n'a tenu qu'une année dans l'élite, avant de retourner sept saisons en Ligue 2 jusqu'en mai 2004, analyse Christophe Vaucelle. Mais un derby contre Le Havre, le plus important pour tous les membres du MNK, en janvier 2004 à domicile, fait office d'acte fondateur. Ce jour là, le kop est passé à un niveau supérieur, avec une tribune pleine et une ambiance formidable." Au fil des saisons, le MNK s'est affirmé comme un pilier du club, avec des bases saines. Leur reprise de Seven Nations Army, le tube des White Stripes qu'ils ont été les premiers à reprendre dans un stade en France dès la saison 2003-2004, devrait résonner encore longtemps dans les travées de d'Ornano.

REPERES



Fête Pour les 20 ans du MNK, le rendez-vous est fixé au stade de Venoix à 14h, samedi 30 avril, avant de rejoindre une fanzone ouverte à tous, à l'extérieur du stade d'Ornano (tribune Borrelli).

1996 Le Malherbe Normandy Kop est officiellement créé le 18 mars 1996. La première apparition sous ce nom a lieu lors de Caen-Sochaux (1-0) du 22 mars 1996.

750 A ses début le MNK 96 comptait quelques 300 membres, fruits de la fusion de trois groupes de supporters désunis. Ils sont aujourd'hui 750.

Tifo Il s'agit d'une animation visuelle préparée par des supporters. Les membres du MNK en raffolent. Ça promet pour le tifo des 20 ans lors du Caen-Bastia de ce 30 avril.

@MaxGorregues