Ils sont 3 et ont de l'énergie pour 10. H Zettrio a une énergie d'enfer et nous le prouve à nouveau dans ce titre intitulé "Dancing in the mood". Le titre est disponible sur les plate-formes de téléchargement légal au prix de 1.29€.

Voici un aperçu du talent de H Zettrio avec un de leurs anciens titres, Wonderful Flight: