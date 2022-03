Un escadron de gendarmes mobiles d'Argentan, en mission en Guyane

Les militaires de l'escadron 23/3 vont trouver des conditions très différentes de la Normandie : climat équatorial humide, jungle, vaste territoire avec peu de voies de communication, orpaillage clandestin, …

Préparation

Préalablement à cette mission, une mise en condition opérationnelle de cinq jours s'est déroulée au sein de leur quartier Lescot, ainsi que dans la forêt ornaise de petite Gouffern. Les militaires ont pu mettre à jour leurs compétences dans le domaine du tir, de la législation spécifique à la lutte contre l'orpaillage illégal, du secourisme au combat, sur l'intervention professionnelle spécifique au milieu équatorial et terminer leur préparation physique par une marche tactique et un parcours d’obstacle.

Stage en forêt équatoriale

À leur arrivée, une majorité des personnels suivront un stage en forêt équatoriale, un stage « quad » et un stage de pilote de pirogue. Ces formations leur permettront d'appréhender en quasi autonomie les missions qui sont confiées à l'unité.

Les missions de l'escadron

Durant cette mission, le groupe commandement sera basé à Kourou. L'escadron armera deux « détachements de surveillance et d'intervention », l'un à Kourou et l'autre à Matoury dans la banlieue de Cayenne. Un peloton sera également détaché au poste de contrôle routier d'Iracoubo, dans le nord de la Guyane.

Enfin les autres militaires ornais renforceront les unités en place : PSIG de Kourou, brigade de Sinnamari et Iracoubo, le poste provisoire de Saint Elie, la brigade nautique de Matoury et quelques services logistiques du groupement de gendarmerie de Cayenne.

Les missions principales de l'escadron seront le maintien de l'ordre, la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens, l'immigration irrégulière et la lutte contre l'orpaillage illégal.

Le lieutenant Baptiste Montcarré, commandant le peloton d'intervention de la gendarmerie mobile d'Argentan :