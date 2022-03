Le chanteur populaire et contestataire renaît de ses cendres tel un phénix, comme il aime se surnommer dorénavant.

Porté par un nouvel album personnel et émouvant marqué par l’actualité et le besoin de reprendre la parole, Renaud présente son PHENIX TOUR !





Après une première date le 19 janvier au Zénith de Caen, la production ajoute une nouvelle date la veille le mercredi 18 janvier.

Réservez vos places pour assister au grand retour de Renaud.