The Voice 5 - Tout ce que vous devez retenir de la première soirée en direct !

La première soirée en direct de cette saison s'est ouverte sur un riff de guitare mondialement connu... Si je vous dit "KISS", vous me réponderez certainement Prince ! C'est en effet sur ce mythique titre de Prince que nos quatre coachs ont décidé de rendre un vibrant hommage au chanteur disparu il y a quelques jours... La salle s'enflamme et l'heure et alors venue pour nos 16 talents de fouler la scène du plateau 217 !