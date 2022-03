Baseball : les Huskies de Rouen ont 30 ans

Marcel Brihiez, Charles do Marcolino, Marc Bourguignon, Olivier Audy, Pierre-Yves et Xavier Rolland se sont rencontrés à la fac de Rouen. Sportifs, ils essayent tous les sports et arrivent à Bois-Guillaume dans un club de baseball. Les six copains veulent faire participer d'autres amis mais le club ne veux pas trop grossir, ils fondent alors le club des Huskies. Et en 30 ans, le club a bien progressé. De la première partie des copains qui connaissaient à peine les règles, les Huskies d'aujourd'hui dominent le Championnat Français et ont même un pied dans le championnat européen. Cette saison, ils viennent d'enchaîner une dixième victoire consécutives (toujours invaincus) face au PUC, 17-2 et 12-0. Le 1er mai, les Huskies se déplacent à Montpellier (3e).