Des acteurs économiques débattront de liberté au Mémorial de Caen

La course à la croissance et au profit n'empêche pas les décideurs économiques de réfléchir à la place de la liberté dans le monde de demain. Qui plus est lorsqu'ils sont originaires ou travaillent dans une région où des hommes ont donné leur vie pour pouvoir la défendre. Après une première édition en 2014, le D-Day Economic Forum rassemblera près de 450 acteurs économiques, scientifiques, philosophes et élus, du 5 au 7 juin prochains au Mémorial.

"Certains vont penser que c'est un peu surprenant de voir des banquiers dans ce genre d'événement, explique Daniel Epron, président du Crédit Agricole Normandie. Mais constatant que les nouvelles technologies effacent les limites, il faut réfléchir, notamment pour les générations futures, à fixer de nouvelles limites". Il n'est pas sans faire référence aux excès de liberté qui entraînent des dérégulations majeures sur les marchés. Il est rejoint dans sa réflexion par le directeur du Grand accélérateur national d'ions lourds basé à Caen, Florent Staley. "Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme ce qu'ont vécu nos ancêtres entre le Moyen-Âge et la Renaissance, tellement il y a de changements, estime-t-il. Nous vivons une révolution de civilisation, à tel point que les historiens renommeront notre époque !"

Mardi 7 juin, des conférences animeront les débats, avec des participants de choix comme l'Américain Jeremiah Owyang, l'un des spécialistes mondiaux auprès des grandes entreprises pour la relation client, le philosophe Luc Ferry ou encore l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Découvrez le programme.