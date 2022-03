Selena Gomez annonce les dates européennes de son "Revival Tour"

Le "Revival Tour" de Selena Gomez en 2016 fait suite à la sortie du dernier opus de la chanteuse de 23 ans, "Revival" édité chez Interscope Records et qui connait un immense succès. C'est le second album de la chanteuse à se placer en tête du Top 200 Albums. Par ailleurs, "Revival" a déjà enregistré près de 775 millions d'écoutes en ligne sur Spotify dans le monde.

Trois des chansons de l'album, "Good for you", "Same Old Love" et "Hands to Myself" ont déjà atteint le 1er rang du Top 40 à la radio américaine. "J'ai mis beaucoup de coeur pour faire en sorte que cette tournée soit vraiment très spéciale", a déclaré la chanteuse d'origine mexicaine. "J'ai hâte de voyager à travers l'Europe et voir tout le monde".

L'album pop de Selena Gomez a également rencontré un beau succès critique dans la presse spécialisée et sera donc repris pendant cette tournée qui débutera le 10 octobre en Finlande à Helsinki et se clora le 16 novembre à Lisbonne au Portugal. Si l'artiste a prévu de se produire trois fois en Allemagne et au Royaume-Uni, une seule date est fixée en France, le mercredi 19 octobre à l'AccorHotel Arena de Paris (Bercy).