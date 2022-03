Clore la saison régulière sur une bonne note : voilà le seul enjeu du match qui opposait le Stade Rouennais, 3e, à Tulle. Et les Lions sont restés sérieux jusqu'au bout avec une victoire nette et sans bavure 41-20. Les rugbymen coachés par Richard Hill terminent donc leur phase retour en restant invaincus et en se classant à la 3ème place, une bonne performance pour un club promu de Fédérale 2 en début de saison.