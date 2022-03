Paris (AFP). Ligue 1: Monaco perd sa 2e place, le calvaire du Vél' continue pour l'OM

. L'OM impuissant au Vélodrome

Il reste trois journées de Championnat et l'OM (16e, 41 points) n'a toujours pas assuré son maintien. Pour le premier match en L1 du tandem Franck Passi-Basile Boli, les Olympiens sont même passés très près de leur sixième défaite à domicile de la saison, avec un but contre son camp de Nkoulou (31e) et un carton rouge de Romao (56e), alors qu'ils n'ont plus gagné au Vélodrome depuis septembre.

Pour Nantes (10e, 45 points), qui n'a ni l'espoir de prétendre à une place européenne ni le risque de vivre une relégation, c'est la fin d'une dynamique négative et quatre revers de rang. Michel Der Zakarian, en fin de contrat avec le club, en a profité pour annoncer, après la rencontre, qu'"il ne sera plus l'entraîneur de Nantes la saison prochaine".

Sur un centre nantais que Mandanda s'apprêtait à capter tranquillement, Nkoulou, placé devant lui, n'est pas parvenu à éviter le ballon, et a ainsi lobé son portier du dos.

Mais Thauvin, déjà auteur du but de la qualification pour la finale de la Coupe de France mercredi face à Sochaux (1-0), a de nouveau sauvé son équipe en égalisant dès le retour des vestiaires, après un joli numéro dans la surface (49e).

Pour sauver sa saison, l'OM va devoir tout miser sur cette finale contre le Paris SG, le 21 mai. Mais pour ce dernier Clasico de la saison, les Parisiens, qui veulent rééditer un nouveau quadruplé national, ont donné un avant-goût de leur soif de trophées en Coupe de la Ligue face à Lille samedi (2-1).

. Monaco piétine, Saint-Etienne postule

Lyon peut se frotter les mains. Grâce à l'égalisation de Sio à la 80e minute, qui prive Monaco des trois points de la victoire, le club de Jean-Michel Aulas dépasse l'ASM à la différence de but (59 pts, +21 contre +9) pour s'emparer de la très convoitée 2e place, directement qualificative pour la Ligue des champions.

Monaco avait pourtant ouvert le score grâce à son revenant Nabil Dirar, de retour depuis deux journées après avoir purgé huit matches de suspension, auteur de la passe décisive pour Helder Costa (14e) d'une magnifique déviation dans la surface.

Avec le retour de blessure de l'expérimenté Moutinho, entré en jeu en fin de match, les Monégasques se présentent toutefois avec un atout supplémentaire pour reconquérir leur objectif, notamment lors de la "finale" contre l'OL, au programme de la 37e journée.

Au pied du podium, Saint-Etienne peut s'inviter dans le bal des prétendants à la C1, même si son entraîneur Christophe Galtier a répété que l'objectif du club était la 4e place, directement qualificative pour l'Europa league.

Sans briller dans le jeu mais avec une efficacité maximale, les Verts s'en sont remis à un doublé de Roux (76e, 90+2) pour faire sauter le verrou lorientais (2-0). Avec ce cinquième succès d'affilée, l'ASSE est à deux points de la 2e place.

. Le 'Gaz' sort de la zone rouge

Dans la course au maintien, le Gazélec Ajaccio n'a pas dit son dernier mot. Avec sa victoire dans son derby de la survie face à Bastia (3-2), le "Gaz" (17e, 37 pts) est sorti de la zone rouge au détriment de Reims (18e, 36 pts). Au bon moment!

Car, avec Toulouse (19e, 33 pts) sur leurs talons et un calendrier démentiel avec un déplacement à Lyon, la réception du PSG, avant de finir la saison sur le difficile synthétique de Lorient, les Ajacciens ont été bien inspirés de ne pas laisser de points en route.

Montpellier s'est mis à l'abri en l'emportant face à lanterne rouge Troyes (4-1), tout comme Guingamp, qui a arraché le nul à domicile face à Caen (1-1).

Résultats de la 35e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nice - Reims 2 - 0

samedi

Toulouse - Lyon 2 - 3

dimanche

Marseille - Nantes 1 - 1

Saint-Etienne - Lorient 2 - 0

Montpellier - Troyes 4 - 1

Gazélec-Ajaccio - Bastia 3 - 2

Guingamp - Caen 1 - 1

Rennes - Monaco 1 - 1

mercredi 27/04

(18h30) Lille - Angers

mercredi 11/10

(20h30) Bordeaux - Paris SG