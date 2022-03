Handball : sans briller, les vikings de Caen gagnent et prennent le large en tête du classement

Pour cette 19éme journée de championnat de Nationale 1, Il y a certes la victoire, mais dans les têtes caennaises il y a surtout la défaite du dauphin Oissel-Rouen. Disposant de trois points d’avance à trois journées de la fin, et d’un calendrier plutôt favorable, le Caen HB se dirige tout droit vers les playoffs.

Un match brouillon

Sur le parquet du palais des sports, la prestation des hommes de Dragan Mihailovic a été cependant plutôt mitigée. Le coach caennais, qui a profité de ce match pour faire tourner son équipe retient surtout la victoire : « Avec la défaite de Oissel-Rouen, il fallait que l’on s’impose ici. C’est chose faite, donc on est satisfait. Après dans la forme c’est vrai qu’il y a des choses à revoir. Contrairement à ce que l’on pourrait penser ce n’est pas un match si facile, Asnières n’a rien à perdre en venant ici, dans ce genre de match on peut vite glisser et se mettre en difficulté. Les joueurs ont répondu présent ce soir et ont su garder cette avance au tableau d’affichage tout au long de la partie ». Le coach a également tenu à souligner l’importance du public dans ce genre de rencontre, il était encore une fois venu en nombre pour soutenir le HB Caen : « Je le dis toujours, on ne gagne pas tout seul, on a besoin du public, et il a encore répondu présent ce soir, c’est très important pour nous ».

Le match contre Amiens la semaine prochaine sera donc déterminant pour les Vikings. En cas de victoire, le Caen HB serait quasiment assuré d’accéder aux playoffs.