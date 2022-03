Normandie. Un mort et 5 blessés dont un grave dans une violente explosion à Nonancourt

Une personne a trouvé la mort et cinq autres ont été blessées, dont quatre légèrement, à la suite d'une explosion accidentelle qui s'est produite, ce samedi, en début d'après-midi dans un appartement du centre de Nonancourt dans le sud du département de l'Eure.

Un homme est décédé

Un homme, qui était enseveli sous les décombres de la maison à un étage dont une partie s'est effondrée suite à cette explosion est décédée.

Après avoir échangé, dans un premier temps, avec les secours qui avaient visualisé une partie de son corps, la victime ne communiquait plus avec les sauveteurs, alors que se poursuivaient les efforts pour dégager la victime.

Une trentaine de personnes évacuées

Quatre personnes ont été plus légèrement blessées, une autre plus gravement, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Une trentaine de personnes ont été évacuées à la suite de cette explosion.

De nombreux moyens de secours ont été rapidement déployés, une cinquantaine de sapeurs-pompiers, une équipe cynophile, et les moyens du samu, dont ceux du département de l'Orne département voisin de l'Eure et des moyens de gendarmerie qui ont tenu à distance journalistes et badauds.

Les causes de l'explosion pas totalement déterminées

Les causes exactes de l'explosion ne sont pas encore totalement déterminées mais elle pourrait liée à une fuite de gaz, selon le sous-préfet de l'Eure,c'est une aile du bâtiment, composée de 5 appartements et deux studios, donnant sur une cour intérieure, qui s'est effondrée. la vaste maison abrite également des commerces en rez-de-chaussée côté rue.