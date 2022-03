Paris (AFP). Ligue 1: l'OM face à la malédiction Vélodrome, l'OL face à Dupraz lors de la 35e journée

. Vélodrome silencieux ?

L'instance disciplinaire de la Ligue de football professionnel (LFP) a fait fermer à titre conservatoire les virages nord et sud du Vélodrome après les incidents répétés des matches face à Bordeaux le 10 avril (0-0) et ceux du 18 mars lors de l'humiliation face à Rennes (5-2). Cela suffira-t-il à ne plus entendre la colère des fans de l'OM ? Le club phocéen accueille Nantes dans une enceinte où il ne s'est plus imposé en L1 depuis le 13 septembre. Et l'équipe de Steve Mandanda n'est toujours qu'à six petits points de la zone de relégation. Deux éléments pourraient toutefois calmer les esprits: Michel, entraîneur haï par les supporters, a été écarté mardi et l'OM s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Franck Passi, de nouveau passé du rang d’adjoint à celui de coach, et Basile Boli, tout nouveau coordinateur sportif qui le seconde, savent qu'ils passent un test important.

. Le pari fou de Dupraz

Pascal Dupraz peut-il le faire ? L'ancien coach d'Evian peut-il sauver le TFC, 19e, de la relégation? Le mois d'avril est en tout cas stupéfiant: 2 victoires et 1 nul, 7 buts marqués, 1 seul encaissé. Des statistiques qui ne sont pas celles d'une équipe en route vers la L2. La magie peut-elle opérer contre Lyon ? C'est sans doute un tournant de la saison pour les deux clubs. Toulouse doit grappiller tous les points possibles pour sa survie, tandis que l'OL n'a plus le droit à l'erreur dans sa course à la qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Bruno Genesio rêvent en effet d'arriver requinqués pour leur finale de la saison, lors de la 37e journée face à Monaco, 2e à deux points devant les Lyonnais. Par ailleurs, certains Gones (Lacazette, Valbuena, Fekir) sont surmotivés sur un plan individuel pour se faire une place dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour l'Euro.

. Rennes, vertige de fin de saison

Rolland Courbis, comme les autres entraîneurs du Stade Rennais avant lui, se heurte à un mal breton de fin de saison: quand les places européennes se profilent, les Rouge et Noir défaillent. Rennes vient ainsi d'encaisser deux 3-0 contre Nice et Guingamp. Pour ne rien arranger, la presse allemande fait ses gros titres sur la pépite Dembélé et l'envoie désormais vers Dortmund. De quoi déstabiliser un jeune joueur prometteur.

Et l'adversaire de ce week-end n'est autre que Monaco, qui a besoin de points pour se préparer lui aussi à son gros match de fin de saison contre Lyon à la 37e journée.

Programme de la 35e journée:

Vendredi:

(20h30) Nice - Reims 2 - 0

Samedi:

(17h30) Toulouse - Lyon

Dimanche:

(14h00) Marseille - Nantes

(17h00) Montpellier - Troyes

Guingamp - Caen

Saint-Etienne - Lorient

GFC Ajaccio - Bastia

(21h00) Rennes - Monaco

Mercredi 27 avril:

(18h30) Lille - Angers

Mercredi 11 mai:

(20h30) Bordeaux - Paris SG