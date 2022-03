Accident de la route dans l' Orne : 3 blessés dont un grave

Ce vendredi 22 avril, vers 16h30, à la Ferté-Macé deux véhicules sont entrés en collision à la sortie de la ville en direction d' Argentan.

Dans le premier véhicule, une femme âgée de 50 ans a été grièvement blessée. Médicalisée sur place elle a été évacuée vers le centre hospitalier de Flers.

Dans le second véhicule, une femme âgé de 92 ans, et un homme âgé de 88 ans, ils ont été plus légèrement blessés.

13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident de la route.