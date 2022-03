Quelques chiffres sur vos habitudes en voiture

En combinant plusieurs études on apprend que dans une vie, on effectuerait une moyenne 185 lavages de pare-brise, vu que ca nous vient de la région PACA on peut gonfler un peu le résultat pour la Normandie !

On écoperait de 51 amendes pour excès de vitesse, auraient acheté 62 tickets de parking, mangé 897 fois dans notre véhicule et les femmes se maquilleraient 319 fois.

Autre analyse intéressante pour nous, l'automobiliste moyen passerait 384 jours à écouter la radio et 337 jours à jouer sa propre musique, c’est à dire qu’ils aurait chanté dans la voiture à peu près 4104 fois.