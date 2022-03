"Game of Thrones" de retour dimanche avec son lot de sang et d'intrigues

La question est désormais sur toutes les lèvres : Jon Snow est-il mort? Surtout que HBO a joué subtilement sur le suspens pendant des mois. En novembre dernier, soit cinq mois avant le retour de la série, la chaîne a dévoilé une affiche du personnage, le visage blême et en sang. L'ambiguïté de son décès s'est poursuivie en février avec la diffusion d'un trailer incluant à nouveau Jon Snow.

Des choix qui ont donné naissance sur la toile à de nombreuses rumeurs et théories autour de ce personnage, chouchou du public. Certains sont persuadés, par exemple, que le fils illégitime de Stark sera ramené à la vie en se réincarnant en loup. La réponse devrait être rapidement apportée aux curieux.

Si cette sixième saison est une nouvelle fois adaptée de la saga de George R.R. Martin, les créateurs ont pris cette année plus de libertés par rapport aux romans. Le sixième tome, "The Winds of Winter", servira malgré de tout de base, aidé par les deux précédents chapitres, "A Feast for Crows" et "A Dance with Dragons". La série ayant pris de l'avance dans l'intrigue par rapport à son support littéraire, elle pourra se permettre quelques retours en arrière.

"Game of Thrones" devrait s'achever en 2018 au terme de sa huitième saison, selon les dernières déclarations de ces showrunners David Benioff et D.B Weisss. Mais HBO et George R.R. Martin ne seraient pas contre l'idée de poursuivre son univers par le biais d'un spin-off.