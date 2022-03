Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande en fête

"Lors de la précédente édition, 8 000 personnes se sont rassemblées pour participer aux animations", précise le directeur du parc Jean-Pierre Girod. Avec près d'une quarantaine de partenaires associatifs, cette fête offre en effet des activités très variées: "Cette année, pour Normandie Impressionniste, nous avons choisi le thème des couleurs abordées sous l'angle de la nature ou de l'histoire normande. Nous proposons également des jeux, des ateliers créatifs, des expositions, des démonstrations et un marché du terroir. Les animations sont déclinées en plusieurs secteurs, tels que le bâti normand, un pôle écologie et bien sûr la nature et ses hôtes."

Pratique. Dimanche 24 avril à partir de 10h. Maison du Parc à Notre-Dame-de-Bliquetuit. www.pnr-seine-normande.com