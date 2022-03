Octoplus à la Chapelle Saint-Julien au Petit-Quevilly

Réunissant dans une même programmation Henry Purcell, John Dowland ou encore Tobias Hume. "Ce dernier a eu un parcours exceptionnel, nous révèle Sylvain. Marin puis capitaine de vaisseau, il fut également un célèbre compositeur de viole de gambe mariant répertoire courtois ou chansons à boire." Si l'essentiel du programme évoque la musique raffinée de salon et témoigne d'une grande richesse intellectuelle, il vise aussi à donner un aperçu de la variété des compositions d'alors. "C'est l'âge d'or de la viole de gambe et ce répertoire anglais est vraiment à part. Il se distingue par sa finesse, son esprit galant et la subtilité de ses textes."

Pratique. Samedi 23 avril à 17h30 et dimanche 24 avril à 16h. Chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly. Tarifs 5 à 8€. Tél. 06 10 46 57 87