Washington (AFP). La mort de la légende de la pop Prince "choque" le monde

"Et juste comme ça... le monde a perdu une part de sa magie. Repose en paix Prince! Merci de nous avoir tant donné", a tweeté la chanteuse Katy Perry, personnalité la plus suivie du réseau social Twitter.

"Repose en paix le roi Prince, merci de m'avoir inspiré pour devenir musicien et utiliser cet outil pour guérir les gens", a de son côté tweeté le chanteur Wyclef Jean.

Comme eux, les chanteurs du monde entier ont offert leurs condoléances à l'un des plus grands musiciens pop de sa génération.

Le "kid de Minneapolis" a été l'un des plus grands musiciens des années 1980 et 1990 avec des tubes comme "Purple Rain", "Girls & Boys", "Kiss", mêlant riffs de guitare et rythmes funk.

Le scénariste et réalisateur Spike Lee a également tweeté: "Mon frère me manque. Prince était un rigolo. Grand sens de l'humour".

Comme lui, de nombreuses célébrités du monde du cinéma ont salué Prince.

"Nous avons perdu un grand artiste de ma génération. J'ai dansé sur scène avec lui quand Milo était dans mon ventre. Prince, je ne t'oublierai jamais. #RIP", a tweeté l'actrice Alyssa Milano.

"Je suis effondré!! (...) Enorme perte pour nous tous! C'est un génie! Sans voix", a réagi Samuel L. Jackson.

Au-delà de la sphère des célébrités et d'Hollywood, de nombreux membres de la société américaine ont aussi partagé leurs souvenirs du chanteur.

"C'était un grand homme de scène. C'est un choc", a ainsi expliqué Larry King, journaliste et ancien interviewer star sur CNN.

"Je dirai juste que c'est un jour très triste dans le monde de la musique. (...) On se souviendra de lui longtemps. On dit que certaines personnes sont irremplaçables. Il n'y aura jamais un autre Prince", a-t-il relevé.

Homme politique connu notamment pour son engagement en faveur des droits civiques aux Etats-Unis, Al Sharpton a raconté sur la chaîne MSNBC que Prince le "questionnait beaucoup sur ce qui se passait dans la communauté (noire) et les problèmes de justice", soulignant toutefois qu'il se tenait à l'écart de la politique.

Prince, se souvient-il, n'avait pas peur non plus de lutter contre l'industrie musicale: "Il n'avait que faire de la controverse et de l'adversité".