Athènes (AFP). Naufrage en Méditerranée: des rescapés témoignent de la mort de "500 personnes"

Muaz Mahmoud, 25 ans, originaire d'Oromia en Ethiopie, a déclaré avoir perdu sa femme âgée de 21 ans et son fils de deux mois, lors de cette conférence de presse tenue dans un centre d'accueil d'Athènes où ils sont hébergés par l'ONG grecque Praxis.

Le naufrage a eu lieu à la fin de la semaine dernière au large de l'Italie.

"Nous avons embarqué dans un bateau de 15 mètres depuis Tobrouk (dans l'est de la Libye) avec 200 autres personnes de diverses nationalités, surtout Somaliens, Soudanais, Erythréens et Ethiopiens, à destination de l'Italie", a-t-il indiqué.

"Après 15 heures de voyage, les passeurs nous ont dit que nous allions être transférés dans un bateau de 30 mètres, où il y avait déjà 300 personnes", a raconté le jeune homme, l'air bouleversé, dans un anglais approximatif mais avec des détails cohérents.

Lors du transfert, a-t-il assuré, "le plus grand bateau a coulé et tout le monde a péri, mon enfant et ma femme (...), nous avons nagé en direction du petit bateau, 41 d'entre nous avons réussi à être sauvés".

Selon son témoignage, les passeurs du "bateau de 15 mètres les ont quittés en leur jetant un téléphone cellulaire qu'ils ont utilisé pour appeler la police italienne". Cette dernière s'est mise en relation avec le premier bateau qui naviguait dans la zone mais il ne s'est pas arrêté. "Et après quelques minutes, un autre bateau s'est arrêté" et nous a recueillis, a indiqué le rescapé.

C'est ce cargo, "Eastern Confidence", battant pavillon philippin, qui a transféré sains et saufs les naufragés à Kalamata, dans le sud du Péloponnèse en Grèce. Ils ont été secourus par la police et la mairie avant d'être pris en charge par le Haut commissariat pour les réfugiés (HCO) de l'ONU et l'ONG Praxis.

Mowlid Ismad, âgé de 28 ans, et originaire de Somalie, qui voyageait à bord du bateau qui a coulé, a indiqué pour sa part en arabe que "ses deux soeurs et son bébé" ont péri lors de ce naufrage.

Giovanni Lepri, un responsable du HCR en Grèce, a qualifié ce naufrage "de tragique", lors d'une brève déclaration devant les médias.