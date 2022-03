Guide Of Throne : une application caennaise pour noter les toilettes

Le mois dernier, ils ont fini à la troisième place du Start'Up Challenge 2016, à Montpellier. Leur concept ? Une application permettant la géolocalisation de toilettes publiques mais aussi d'établissements tels que les bars, les restaurants, les hôtels ou encore les parkings.

"Le TripAdvisor des toilettes"

"L'utilisateur pourra trouver les WC les plus proches de lui en fonction de ses critères de recherche : gratuité ou non, propreté, change bébé, originalité du lieu…", explique Clarisse Langlois, l'une des étudiantes. Photo à l'appui, finies les mauvaises surprises suite à une pressante envie. L'usager aura la possibilité de noter l'endroit après son passage mais aussi la liberté de laisser un commentaire, "mais qui ne sera visible que par l'établissement", précise la jeune femme. Une sympathique façon d'épingler. Et pourquoi pas de faire réagir en cas de difficultés. L'application, qualifiée de "TripAdvisor des toilettes", pourrait voir le jour à la fin de l'année ou, au plus tard, en début d'année 2017. "Nous recherchons d'ailleurs actuellement des fonds", précise Clarisse Langlois. Avis aux amateurs !