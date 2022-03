A Caen, le collectif Bamp ! brise le tabou de l'infertilité

Pour la seconde année consécutive, ce collectif né à Caen organise à partir du lundi 25 avril une semaine de sensibilisation sur le thème, au CHU, mais aussi dans d'autres villes en France. "C'est un sujet de santé publique", souligne cette mère de jumeaux de bientôt 4 ans.

Douze ans pour devenir mère

Il aura fallu douze ans de combat à Virginie Rio et son conjoint pour devenir parents. "J'avais 30 ans quand nous avons commencé à essayer, 35 quand j'ai compris qu'il y avait un problème, 37 quand j'ai rencontré un spécialiste de l'infertilité et 42 à la naissance de Louise et Gabriel." De cette épreuve a jailli la volonté de la cofondatrice de Bamp ! d'accompagner les couples. "Il faut briser le tabou. Rompre l'isolement social."

Selon les dernières données chiffrées disponibles, en 2012 en Basse-Normandie, 1 846 tentatives d'assistances médicales à la procréation (insémination artificielle, fécondation in vitro, accueil d'embryon) ont été recensées. Pour 347 naissances.

Pratique. Programme complet de la semaine de sensibilisation sur l'infertilité sur bamp.fr