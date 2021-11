Sorties CD de la semaine du 27 juin

Voici les sorties d'albums de la semaine :



Beyoncé



Beyoncé revient sur le devant de la scène avec un nouvel album qui s'intitule « 4 ». Pourquoi le chiffre 4 ? Tout simplement parce que c'est le 4ème opus de la pop lady. Je vous propose de ragarder le clip du 1er single de ce nouvel album « Run the world (girls) » :



Vidéo 1 en bas de l'article





Arcade Fire « Scenes From The Suburbs (CD + DVD, 2 titres inédits) » (spike jonze )



C'est aussi aujourd'hui la sortie du court-métrage de Spike Jonze «Scenes From The Suburbs », un film de 28 minutes qui accompagne l'album « the suburbs » du groupe arcade fire sorti en aout dernier (plus d'1 million d'albums vendus). C'était un souhait du groupe de faire une ressortie plus tardive de l'album accompagné de cette fiction. Voici ce que nous confie Win Butler, le chanteur du groupe Montréalais : « En gros, on a joué pour Spike de la musique de notre nouvel album, et les premières images qui sont venues à son esprit me rappelaient cette idée d’un film de science-fiction que j’ai eue quand j’étais plus jeune. Mon frère, moi et Spike l’ont écrit, ce qui était vraiment amusant. Nous l’avons tourné à Austin (au Texas) et beaucoup de jeunes sont dans le film, et c’était juste génial de traîner avec ces ados de 15 ans pendant une semaine et d’écrire tous ces trucs drôles qu’ils disaient. »



"Scenes From the Suburbs" explore la dégradation de l’amitié entre deux ados, Kyle et Winter, avec comme canevas une banlieue anonyme d’où surgissent des militaires impitoyables. L'histoire est inspirée de l’oeuvre et l’enfance des membres d’Arcade Fire.



Vidéo 2 en bas de l'article: bande-annonce du film

Vidéo 3 en bas de l'article: extrait "Speaking in tongues" de l'album "The Suburbs"





Alicia Keys



Pour fêter les 10 ans de son premier opus sorti en 2001, Alicia Keys le ressort en deux versions : « deluxe et collector ». Alors que la première est ornée de deux CD, la seconde inclut trois disques réunis dans un coffret très spécial, incluant un livret de notes inédites. En marge de celles-ci, une édition vinyle de l’album original "Songs In A Minor" est également disponible.



L’édition collector de Songs In A Minor est aussi sublimée par un DVD exclusif, avec un documentaire dédié au processus de création du premier album de la diva new-yorkaise. Créé spécialement pour le 10ème anniversaire de son premier album, celui-ci, nourri d’interviews originales d’Alicia Keys et de ses collaborateurs, met en lumière tout le travail de réflexion autour de son opus l’ayant révélé dans le monde entier. Voici pour vous le merveilleux remix du classique « Fallin' »-The Ali Soundtrack version »





Vidéo 4 en bas de l'article