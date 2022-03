Caen : ivre, il dégrade les fenêtres d'un bâtiment de chantier

A l'arrivée de la police, il se débarrasse d'un porte-monnaie contenant des bijoux. Ivre, il donne une mauvaise identité.

L'individu a comparu mercredi 20 avril devant le Tribunal de grande instance de Caen pour dégradation d'un bien appartenant à autrui. « Pourquoi vous êtes-vous débarrassé de ces bijoux questionne le président, vous n’êtes pas poursuivi pour cela, mais votre comportement est tout de même curieux. » « Les bijoux m'appartenaient, c'était pas des vrais mais j'ai eu peur. »

Aux questions suivantes, pourquoi avoir agi ainsi et donné une fausse identité, le prévenu répond qu'il s'était disputé avec des tziganes et qu'il était énervé. En ce qui concerne son identité, il ne se souvenait plus comment il s'appelait. Arrivé en France il y a deux ans et demi, il a travaillé un peu sur les marchés mais est en fait SDF. Il a déjà été condamné à dix mois de prison ferme pour vol. « A l'époque, j'avais besoin d'argent », se justifie-t-il. Il écope d'un mois de prison avec sursis.