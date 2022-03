Près de 7 tonnes de déchets nucléaires arrivés dans la Hague

Un convoi ferroviaire de 6,7 tonnes de combustibles nucléaires usés a été acheminé au terminal de Valognes, mercredi 20 avril. Ces déchets en provenance des Pays-Bas seront ensuite traités au sein de l'usine Areva de Beaumont-Hague.

Il s'agit du 13e échange de déchets entre la France et les Pays-Bas. Il s'inscrit dans un contrat portant sur le traitement-recyclage de 350 tonnes de combustibles usés, signé en 1978 entre Areva et l’électricien néerlandais EPZ. Avec ce transport, 326 tonnes auront été livrées et près de 320 tonnes ont déjà été traitées.