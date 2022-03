Au P'tit Foch, rue Saint-Jean à Caen

Ce jour-là, je m'installe en terrasse avec une amie parce qu'il fait plutôt doux. L'entrée est une salade de chèvre et lardons. Classique. Ou efficace. C'est selon ! L'amie qui m'accompagne n'est pas fan de viande. Le serveur propose sans qu'elle le lui demande de mettre du saumon à la place. Voilà une initiative bien agréable.

Vive le panais !

Je peux ensuite continuer avec un osso bucco de dinde miel et raisins ou un dos de lieu noir rôti et des panais. J'opte pour le poisson, surtout en raison de son accompagnement. Je trouve que le panais est trop peu cuisiné. Or, en bouche, il a bien plus de subtilité que de nombreux légumes ! Et je ne regrette pas du tout mon choix.

J'achève mon repas avec un café gourmand qui m'offre une plus grande diversité de douceurs (mousse au chocolat, crème brûlée, tuile aux amandes et boule de glace vanille) que les autres dessert : la salade de fruits, la pana cota ou le moelleux figurant à la carte.

Avec un verre de vin blanc, je règle une note de 20,85€.

Pratique. Au P'tit Foch 180, rue Saint-Jean.

Tél. 09 70 93 36 95.