Mendoza (Argentine) (AFP). Vins: un Suédois de 31 ans sacré meilleur sommelier du monde

Rosengren, titré parmi 61 participants de 58 pays, a devancé lors de la finale le représentant français, David Biraud, et Julie Dupouy, née en France mais qui concourrait pour l'Irlande.

Le Suédois, qui officie au restaurant Charlie Bird, à New York, étoffe avec ce prestigieux trophée un palmarès déjà impressionnant: meilleur sommelier des pays nordiques en 2009, de Suède en 2010 et 2011, et d'Europe en 2013.

La finale de ce 15e Mondial, le premier en Amérique latine, s'est déroulée devant 500 spectateurs venus garnir le Théâtre de l'indépendance de Mendoza, capitale d'une province qui produit la majorité des vins d'Argentine, en particulier les Malbec qui font sa réputation internationale.

La favorite argentine Paz Levinson, âgée de 37 ans, fut la seule représentante latino-américaine parmi les 15 finalistes, parmi lesquels de nombreux Scandinaves.

Les finalistes ont été départagés au cours d'épreuves sur le service, la dégustation, la vitiviniculture, la gastronomie, la géographie du vin et les processus d'élaboration, de production et de consommation de différents cépages du monde entier.