Épreuve Ultime : Interview du trio Arcadian qui se qualifie pour les directs

Le choix des chansons

Louis a choisi une chanson vocalement très démonstrative, il s’agit de « Still Loving you » de Scorpions, un titre qui a surpris Mika, et qu’il a tenu à chanter pour prouver qu’il avait écouté tous les conseils de son coach. « We are young « de Fun feat Janelle Monae est celle que les Arcadian ont décidé de performer ce soir. Une chansonqui leur a posé quelques problèmes, notamment pour se coordonner, mais le risque a finalement porté ses fruits ! Sweem lui, a voulu nous livrer sa version personnelle de "Elisa" de Serge Gainsbourg et nous a dévoilé son univers.



Sur la scène de The Voice, beaucoup d’émotions !

Louis sur « Still loving you », Arcadian sur « « We are Young » et Sweem sur sa chanson de Gainsbourg « Elisa », chacun, dans leur style, ont réussi à bluffer les coachs et surtout, a provoquer des sensations, dans le public, et chez les téléspectateurs ! Des prestations difficiles à départager… ce qui n’arrange pas Mika !



Un choix compliqué

Florent Pagny a eu un coup de foudre pour la technique de Louis, il est plus proche de son style. Garou lui, a trouvé que les Arcadians créaient ensemble une unité et une fraîcheur qu’il n’a retrouvé nulle part ailleurs, et Zazie est d’accord avec lui. Ne serait-ce pour l’originalité de ce qu’ils proposent… Les Arcadian seront donc dans la suite de The Voice, en direct lors des grands shows de The Voice !

Arcadian en interview à la sortie du plateau de The Voice