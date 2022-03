Handball: un derby normand sans vainqueur

Dans un match qui se déroulait dans un Kindarena à guichets fermés et dans une ambiance surchauffée, les deux équipes ont accouché d'un match nul presque logique qui ne permet pas au club de l'agglomération rouennaise de passer à la première place.

Malgré un premier break à 3-1 en début de rencontre pour les locaux, les Caennais parviennent à revenir dans la partie et les deux équipes se livrent un mano à mano pendant le premier quart d'heure de jeu. Dans la deuxième partie de cette première mi-temps, les visiteurs parviennent à creuser la marque à 6-10 à la 20ème minute mais les joueurs de Stéphane Moualek reviennent dans la partie et au final à la mi-temps, le MRNHB est mené d'un petit but (11-12).

Yannis Mancelle égalise

Au retour de la pause, ce sont toujours les Caennais qui parviennent a rester devant au tableau d'affichage même si les coéquipiers de Yannis Mancelle parviennent à égaliser à 16-16 à la 15ème minute et prennent même l'avantage (18-17) à la 18ème minute.

A cinq minutes du terme, les Caennais sont devant 19-21 et dans les dernières secondes du match, Yannis Mancelle offre le match nul sur penalty 22-22.

Le classement du championnat reste donc inchangé, les joueurs de Stéphane Moualek restent à un point derrière le leader caennais à quatre matchs de la fin de la saison.

Cédric Jeauneau: " Ce n'est pas une très bonne opération. On esperait mieux au vu du match. C'était assez équilibré et le match nul est logique mais pour gagner, ils nous a manqué des détails, on a été maladroits par moment. C'est une belle équipe, ils ont tout ce qui faut pour monter mais il n'y a rien de joué, il reste quatre journées."

Stéphane Moualek: " On espérait montrer qu'on était plus fort que Caen sur un match. On a des matchs difficiles qui arrivent et eux un peu moins mais on ne va pas baisser la tête, on attendra un nouveau faux pas. Dans le money time on a raté des détails, ce qui prouve qu'on est pas encore une très grande équipe. On a des belles valeurs, on ne lâche rien. Notre attaqué a buté sur leur défense mais c'était un beau match, on a fait plaisir aux gens. J'y crois encore, on s'entraîne pour ça. Mes joueurs seront remontés comme des pendules. On se battra sur tous les matchs. Il ne faut pas que la saison se joue sur le dernier match parce qu'ils vont à Saint-Valéry et ils ne gagenront jamais là-bas on a des amis !" (rires).