Football: Quevilly Rouen Métropole assure face à Mantes

La série de victoires est donc portée à huit avec ce nouveau succès qui aura mis un certain temps à se dessiner. Le début de match est globalement dominé par les locaux qui se procurent une première occasion sur une frappe un peu trop ecrasée à l'entrée de la surface dès la première minute.

Il faut attendre la 6ème minute pour voir le premier fait de match. Joris Colinet est accroché dans la surface et l'arbitre de la rencontre siffle logiquement un penalty mais malheureusement, Medhy Guezoui voit son penalty repoussé par le gardien francilien.

Il faut attendre dix nouvelles minutes pour que les Rouges et Jaunes se procurent une nouvelle belle occasion sur un centre de Jean-Paul Mendy qui adresse un bon centre pour Joris Colinet qui ne trouve pas le cadre.

Le reste de la première mi-temps ne donnera guère d'occasions et les deux équipes rentrent sur ce score de 0-0.

Barthélémy libère QRM

Il faut attendre l'heure de jeu pour voir Nicolas Barthélemy se procurer une réelle bonne occasion pour celui qui ouvrira la marque à la 68ème minute sur une superbe reprise de volée sur un centre de Pierre Vignaud, à l'entrée de la surface, qui termine dans le petit filet opposé (1-0).

Les joueurs de Manu Da Costa réussiront à doubler la mise sur un corner à la 84ème minute dévié par Romain Basque et repris victorieusement par le défenseur central et capitaine William Sery.

Cette nouvelle victoire permet aux joueurs de l'agglomération rouennaise de rester en tête du classement toujours devant Poissy et Croix trois points derrière.

Manu Da Costa: " Il était important de gagner ce match piège par excellence. On se met en difficulté avec le penalty et l'occasion ratée de Joris. Il a fallu encore une fois que je monte dans les tours à la mi-temps. En terme d'envie, d'abnégation et discipline ça a été mieux en deuxième mi-temps et on a marqué deux buts. On a pas pris de carton ce qui est bon pour le prochain match contre Poissy. J'avais dis que Nico Barthelemy n'était pas a 100%, c'est bien pour lui. C'est un garçon qui revient et qui fera du bien lors du sprint final. La trêve de la semaine prochaine va nous faire du bien car on a un peu moins de fraîcheur physique. Tous les matchs seront au couteau maintenant."

Nicolas Barthelemy: " C'est bien pour l'équipe. On devait gagner avant d'entamer quatre match importants. J'en rate deux avant, mais je suis resté confiant. Je la prend coup de pied, elle part bien et elle va au fond c'est bien. On les travaille à l'entraînement le jeudi, donc il faut que je continue à travailler pour en mettre d'autres (sourire)."