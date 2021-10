Trois joueurs du Stade Malherbe Caen font partie de la liste des nommés pour les Trophées UNFP prévus le dimanche 9 mai et retransmis en direct sur Canal+ à partir de 19h. Franck Dumas, Alexis Thébaux et Benjamin Nivet concourront respectivement dans les catégories Meilleur Entraîneur, Meilleur Gardien et Meilleur Joueur de Ligue 2.

