Exposition à Martainville : Si les maisons normandes m'étaient contées

Jusqu'au 27 février 2017, au musée des Traditions et Arts Normands du château de Martainville, lui-même bel exemple de l'architecture de la 1ère renaissance en Normandie, Mme Caroline Louet, directrice et commissaire de l'exposition, propose un panorama des maisons normandes, "aussi bien rurales qu'urbaines", précise-t-elle. Elle réfute l'image d'Epinal où la maison normande est toujours à colombages et surmontée d'un toit de chaume.

"Il y a eu une diversité de l'habitat normand en fonction du rang social du propriétaire et du territoire", explique-t-elle. "La Basse-Normandie, pays de carrières, est plutôt le pays des maisons en pierre, tandis que la Haute-Normandie est plutôt le pays des maisons en bois".

L'exposition aborde tous les matérieux de construction (torchis, brique, silex, pierre, chaume), ainsi que les techniques de charpente.

Les clos-masures, spécificité du pays de Caux

Les clos-masures ne sont pas oubliés. A ce propos, Pascal Martin, président du département, rappelle "les démarches et efforts en cours, et pour les trois ans à venir, en vue d'obtenir leur labellisation au patrimoine mondial de l'UNESCO".

D'autre part, des vidéos montrent le travail d'artisans et d'associations qui n'ont de cesse de préserver et restaurer cet héritage culturel. Ces derniers montreront leur savoir-faire le 19 juin au château à partir de 14 heures, à l'occasion de la fête des métiers du patrimoine.