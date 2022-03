Courseulles-sur-Mer : en infraction avec la Mercedes de son frère, il se fait passer pour lui

Le véhicule n'est pas assuré. En ce qui concerne les autres papiers, le conducteur, d'origine malienne n’hésite pas à donner l'identité de son frère, se faisant passer pour lui, la voiture lui appartenant. Makan Baradji a comparu le jeudi 14 avril devant le tribunal de grande instance de Caen, détenu pour d'autres causes.

Il a bien « emprunté » la voiture

Il est jugé pour conduite sans assurance et sans permis et pour usurpation de l'identité d'un tiers. Il reconnaît les faits, il a bien « emprunté » la voiture. Lors du contrôle, étant en récidive de conduite sans permis et en période de mise à l’épreuve, il a paniqué. Son casier judiciaire mentionne également rébellion et trafic de stupéfiants.

Il assure avoir changé de vie ayant un projet de création d'entreprise avec sa compagne. L'avocat de la défense demande que son client effectue un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le procureur, quant à lui, requiert de la prison ferme. Il écope de 600 euros d'amende et de 3 mois de prison ferme.

Comme son sursis est révoqué, le verdict totalise 5 mois d'emprisonnement ferme.