Près de Rouen, il s'enfuit en voiture... avant de se raviser

La Bac patrouille à Saint-Etienne-du-Rouvray dans la nuit de jeudi à vendredi quand un véhicule arrive vers eux en roulant assez vite. Les forces de l'ordre veulent contrôler son conducteur, qui refuse et se dirige vers la rue de l'Industrie en ignorant le gyrophare.

Les fuyards - ils sont trois à bord - pénètrent alors dans une cour et s'immobilisent devant plusieurs entrées de logements. Le conducteur descend et s'engouffre dans une habitation avant que les policiers ne puissent l'interpeller. Ces derniers contrôlent les deux passagers restés à bord, âgés de 19 et 20 ans. Mais le conducteur finit finalement par réapparaître. Agé de 22 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, il explique avoir pris la fuite car il n'avait pas le permis mais s'est ravisé ensuite. Son véhicule n'est pas non plus assuré. Il a été interpellé.