19 ans et déjà un livre de publié pour la Fleurysienne Lucie Doré

Lycéenne à Sainte-Ursule à côté du Mémorial de Caen, Lucie Doré a réussi son pari. Au printemps 2015, elle boucle le manuscrit de son premier roman, "Des amies dans la confidence". Sa professeur de français n'est pas sans lui donner un coup de main. Dans la foulée, la maison d'édition Amalthée, basée à Nantes, accepte de la publier à condition que 200 bons de souscriptions soient prépayées. Un an plus tard, l'objectif est atteint et l'ouvrage peut donc voir le jour.

Harcèlement à l'école

"Au début je me suis dit que c'était infaisable car ça représentait beaucoup trop de monde, explique la jeune femme. Et puis il y a eu un peu de publicité dans ma commune, notamment auprès de la bibliothèque, ainsi qu'une journée en grande surface à Caen, et ma banque en a commandé dans le cadre de leur association Créavenir".

L'ouvrage traite de situations de harcèlement à l'école. Un groupe de lycéennes partage de merveilleux moments, tout en rencontrant des difficultés à s'intégrer à leur classe. Des garçons leur proposent alors de relever un défi pour se faire accepter. La mise à l'épreuve inattendue n'est pas sans conséquences. "Dans ma classe, j'ai vu des personnes en difficulté par rapport au groupe, et je me suis dit qu'un livre pouvait servir de témoignage". Déjà, elle planche sur un autre projet : "l'histoire d'un enfant né sous X et qui veut retrouver ses origines !" Changement de décor. Elle espère publier ce prochain roman, en trois tomes.

Pratique. Livre disponible sur les sites des éditions Amalthée, Cultura, Fnac, Amazon et au Leclerc Lanfranc de Caen.