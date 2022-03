Il fabriquait des faux tickets de stationnement pour se garer gratuitement

Malheureusement pour cet automobiliste, sa copie était trop approximative, et son faux ticket n'était pas fidèle au vrai qui sort de l'horodateur. Les faits se sont multipliés ces dernières semaines. Ils ont été rapportés aux policiers du commissariat de la ville, qui ont rapidement trouvé le propriétaire de la voiture grâce à son immatriculation.





Plusieurs personnes se sont faites épinglées dont l'un, interrogé, a vite avoué avoir lui-même produit sur son imprimante personnelle, le faux ticket. Convoqué au tribunal, il devrait s’expliquer sur ses faits d'escroquerie, comme trois autres automobiliste mis en cause. Reste à savoir si les fait sont réalisés individuellement, ou si le groupe était organisé autour du même but où dans ce cas, l'escroquerie serait en bande organisée.





L'escroquerie est passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, et si l'escroquerie a été commise en bande organisée, les peines sont de 10 ans maximum et 1 000 000 € d'amende. Ce qui revient chère la place de parking !





Les agents n'ont bien-sur pas souhaité dévoiler les erreurs repérées sur les faux tickets afin d'éviter d'autres contrevenants. Le phénomène est grandissant et les rois de la bidouille sont de plus en plus nombreux :





- Un agent immobilier a été démasqué en 2012 pour avoir reproduit des tickets pour tous ses collaborateurs. Il photocopiait le ticket acheté le matin pour la journée et en distribuait les copies à ses employés.



- En Belgique, le fraudeur photocopiait et falsifiait toujours le même ticket, sauf que le jour du contrôle, l'horodateur qui a distribué le ticket d'origine était en panne (le ticket portait le numéro de l'horodateur)



- Enfin à Caen, en 2013, trois faussaires comparaissaient pour les même raisons : Découpage, collage, scan, calligraphie : la méthode était artisanale et sophistiquée. Ils se sont acquittés pour chacun de 100 € d'amende et 20 € de dommages et intérêts pour la ville de Caen.