La 3e édition de Normandie Impressionniste, c'est parti !

Manifestation d'envergure organisée sur l'ensemble du territoire normand du 16 avril au 26 septembre prochain, cette troisième édition du festival Normandie Impressionniste est placée sous le thème du portrait. En vue d'établir un parallèle entre la pratique impressionniste et des œuvres et démarches plus contemporaines, le festival propose une grande variété de rencontres et de manifestations mariant les disciplines et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de réflexion.

Les grandes expositions

Valorisant les collections des musées de peinture du territoire normand, cette manifestation permet aussi aux œuvres de circuler d'un musée à l'autre et établit des expositions thématiques ou monographiques permettant d'appréhender sous un nouveau jour ces pièces de maîtres. Longtemps occulté au bénéfice des grandes figures du mouvement, Caillebotte retrouve ainsi une place d'honneur au musée des impressionnismes de Giverny alors que le musée Boudin de Honfleur propose pour sa part une exposition thématique sur les portraits d'enfants au temps des impressionnistes. Parmi les nombreuses propositions, l'exposition du musée de Vernon se focalise sur les femmes artistes et souhaite exhumer des talents oubliés.

Rouen à l'heure impressionniste

En marge de ces grandes expositions, Rouen offre de multiples animations tel qu'un défilé de mode impressionniste au Musée des Beaux-Arts mis en œuvre grâce à la collaboration avec des lycées professionnels, un rallye impressionniste à la Bouille proposé par l'Office de Tourisme, l'exposition de portraits de femmes d'exception au Panorama XXL, des opérations de street art cet été dans trois quartiers de la ville ou encore un concert de musique intitulé Caillebotte le musicien à l'opéra.

Voyager dans le temps

Ces manifestations permettent ainsi une plongée au cœur du XIXe siècle et nous laissent pénétrer dans l'intimité de ces peintres qui ont révolutionné l'histoire de l'art.

Pratique. Plus d'informations sur www.normandie-impressionniste.fr