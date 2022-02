Son ex-conjointe ne peut pas voir sa fille : une mère condamnée à Caen à trois mois de prison avec sursis

L'une d'entre elle se rend donc à Barcelone en vue d'une insémination artificielle. Une petite fille née. Quelques années plus tard, les deux femmes se séparent. La justice donne à la mère biologique le droit de garde de l'enfant. Son ex conjointe obtient un droit de visite et d’hébergement, un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires.

Au fil du temps, la situation se détériore. En septembre 2014, la mère biologique est mutée à Amiens. Elle n'avertit pas son ex-compagne.

Elle comparaissait à ce titre mercredi 13 avril devant le Tribunal de grande instance de Caen pour non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer et non notification de changement de domicile à la-dite personne. A la barre, elle explique : «Je devais prendre une décision pour protéger ma fille car elle est sujette à des crises d'angoisse chaque fois qu'elle va là-bas. Il n'y a pas maltraitance mais malmenance, elle est rudoyée. Elle n'ira pas tant qu'elle ne voudra pas y aller. »

La fillette est âgée aujourd'hui de 9 ans

L'ex-compagne réplique : « C'est faux, tout se passait bien entre nous. J'ai déposé dix-huit plaintes pour pouvoir la voir. Sa mère a privé la petite de portable pour que je ne puisse pas lui parler. Je n'ai même pas son adresse. Cette enfant vit dans une bulle. Je veux qu'elle sache que je serai toujours là pour elle. »

Le procureur constate : « C'est un dossier douloureux que de se disputer l'amour d'un enfant. Mais cette femme a été associée à sa conception et aux premières années de sa vie. La mère occulte la douleur de son ex-compagne. »

La prévenue a finalement été condamnée à trois mois de prison avec sursis assortis de deux ans de mise à l’épreuve. Elle devra indemniser sa victime à hauteur de 1 000 € et respecter les décisions du tribunal.