Pour 1 Français sur 4 l'eau n'est pas la boisson la plus consommée

99% des Français consomment de l'eau plus d'1 fois par jour, du café au moins 1 fois par jour, du jus 4 fois par semaine et du vin 2 fois par semaine.

Ils nous disent également que le sexe et l'âge influent sur la consommation, par exemple, les femmes privilégient l'eau plate alors que l'eau pétillante est plus consommée par les seniors de 65 ans et +.

Les hommes, quant à eux, boivent plus de café et de boissons alcoolisées que les femmes. Et on s'en doutait, les sodas ont la faveur des plus jeunes.

Enfin, de plus en plus de Françaises se mettent à la bière, plus d'une sur deux déclarent en consommer.