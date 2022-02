Six clandestins découverts dans la remorque d'un camion à Grand-Quevilly

Les policiers de la sûreté départementale de Seine-Maritime ont été appelés lundi 11 avril vers 10h par le responsable de la sécurité de l'entreprise Boréalis, située au Grand-Quevilly, près de Rouen. Quelques minutes plus tôt, un chauffeur de poids lourd d'origine bulgare était venu à sa rencontre pour lui signaler la présence dans sa remorque de plusieurs clandestins. D'après le chauffeur, ils seraient montés dans le véhicule lors de la pause qu'il a effectué sur une aire de repos après un péage sur l'autoroute A13, plus tôt dans la matinée.

Arrivé sur place, les policiers constatent la présence de six personnes, dont un enfant en bas âge. Les plus grands, deux hommes et trois femmes, âgés de 17 à 47 ans, seraient d'origine irakienne. Étrangers en situation irrégulière, ils ont été remis à l'antenne rouennaise de la Police aux frontières qui les a ensuite pris en charge.