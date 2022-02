Canteleu : il menace les policiers avec un couteau de chasse

En milieu de soirée, vers 21h30 lundi 11 avril, les policiers sont appelés pour un différend familial dans un immeuble situé 6 place Boieldieu, à Canteleu. Une fois leur intervention terminée et alors que les policiers descendent les étages pour reprendre leur patrouille, un homme de 33 ans ouvre violemment sa porte et sort de son appartement armé d'un couteau de chasse de plus de 15cm qu'il brandit en direction des policiers. Alcoolisé et tenant des propos incohérents, il est maîtrisé puis interpellé et placé en dégrisement.